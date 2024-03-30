Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Kuburan Terbakar di Singkawang Kalbar

Rizki Kurnia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |12:47 WIB
Puluhan Kuburan Terbakar di Singkawang Kalbar
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
SINGKAWANG - Video viral memperlihatkan puluhan kuburan di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat terbakar.

Api berhasil dipadamkan usai badan pemadam kebakaran swasta turun ke lokasi kenakaran. Peristiwa kebakaran terjadi pada Jumat 29 Maret 2024 malam.

Dari video amatir yang viral di media sosial, api tampak menyala-nyala melahap sejumlah kuburan. Petugas pemadam kebakaran dari BPKS siaga terjun ke lokasi untuk memadamkan api.

Api kemudian berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama sekitar setengah jam.

Humas BPKS Siaga Singkawang, Welly mengatakan, petugas pemadam setempat mengungkapkan peristiwa kebakaran ini rutin terjadi setiap tahunnya di lokasi pemakaman tersebut.

Sebagian besar disebabkan kelalaian masyarakat, mulai dari membuang puntung rokok sembarangan hingga meninggalkan kertas sembahyang kubur tetap menyala tanpa diawasi.

Dengan kejadian ini, Welly mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak lalai dengan aktivitas di kawasan pemakaman. Sehingga kebakaran tidak kembali terjadi.

(Arief Setyadi )

      
