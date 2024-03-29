Kebakaran Hanguskan 6 Ruangan Spa di Club Deruzzi Resort Dago

BANDUNG - Sebuah penginapan Club Deruzzi Resort Dago yang berada di Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, hangus terbakar pada Jumat (29/3/2024).

Kebakaran di penginapn tersebut terjadi sekira pukul 08.00 WIB dan menghanguskan 6 ruangan spa.

Kadis Damkar Kabupaten Bandung, Iman Irianto Sudjana mengatakan pihaknya pun langsung menurukan petugas damkar Kabupaten Bandung untuk melakukan pemadaman.

"Iya betul, kejadian tadi pagi di penginapan Club Deruzzi,” ujar Iman saat dikonfirmasi, Jumat (29/3/2024).

Iman menjelaskan, sebanyak 7 unit dan 35 personil diturunkan dalam pemadamanan ini. Namun karena tebalnya asap membuat pemadaman sulit dilakukan.

"Bagian yang terbakar itu 6 ruangan spa, karena tebalnya asap membuat petugas kesulitan untuk langsung masuk melakukan pemadaman," ujarnya.

Sehingga kata Iman, pihaknya pun langsung berkolaborasi denhan UPT Utara Diskar PB Kota Bandung untuk mencoba mengurangi tebalnya asap yang menutup sumber api.

"Tahap pertama penanganan yang dilakukan petugas adalah dengan mengerahkan peralatan exhaust fan untuk mengeluarkan asap tebal tersebut," tuturnya.