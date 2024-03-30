Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Asyik Threesome di Rumah Muncikari, Dua Pria dan Satu Wanita Digerebek Polisi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |01:01 WIB
Asyik <i>Threesome</i> di Rumah Muncikari, Dua Pria dan Satu Wanita Digerebek Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SAMPANG - Masyarakat Sampang, Madura dihebohkan dengan adanya kegiatan prositusi di bulan Ramadhan, Kamis 28 Maret 2024.

Berbekal informasi dari masyarakat tim Satreskrim Polres Sampang bergerak menuju lokasi yakni Desa Tadden Kecamatan Camplong, Sampang. Alhasil, setelah digrebek polisi mendapatkan dua orang di dalam kamar sedang bercinta.

Petugas akhirnya mengamankan seorang perempuan yang diduga mucikari, yakni Inisial M (37) warga Desa Tadden, Kecamatan Camplong, Sampang.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan, perbuatan prositusi itu dilakukan di sebuah rumah.

"Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli PSK dan juga menyediakan tempat," kata Dedy, Jumat (29/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174152//suami_jual_istri_ke_pria_hidung_belang-YOtR_large.jpg
Kecanduan Judol, Suami Tega Jual Istri ke Pria Hidung Belang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161432//korban_eksploitasi-kjPx_large.jpg
Miris! Dijanjikan Pekerjaan di Jakarta, Remaja Ini Malah Dijual Jadi LC hingga Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159395//viral-p91h_large.jpg
Terungkap! PSK di IKN Ternyata untuk Layani Kuli Bangunan Hingga ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156570//lapas-BVjZ_large.jpg
Terbongkar Kasus Open BO Dikendalikan Napi, Begini Penjelasan Kalapas Cipinang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511//viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503//viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement