Asyik Threesome di Rumah Muncikari, Dua Pria dan Satu Wanita Digerebek Polisi

SAMPANG - Masyarakat Sampang, Madura dihebohkan dengan adanya kegiatan prositusi di bulan Ramadhan, Kamis 28 Maret 2024.

Berbekal informasi dari masyarakat tim Satreskrim Polres Sampang bergerak menuju lokasi yakni Desa Tadden Kecamatan Camplong, Sampang. Alhasil, setelah digrebek polisi mendapatkan dua orang di dalam kamar sedang bercinta.

Petugas akhirnya mengamankan seorang perempuan yang diduga mucikari, yakni Inisial M (37) warga Desa Tadden, Kecamatan Camplong, Sampang.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan, perbuatan prositusi itu dilakukan di sebuah rumah.

"Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli PSK dan juga menyediakan tempat," kata Dedy, Jumat (29/3/2024).