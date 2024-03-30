Buka saat Bulan Ramadhan, 2 Tempat Bilyard Terbesar di Sidoarjo Digerebek Petugas

SIDOARJO - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo menutup paksa 2 tempat hiburan bilyard terbesar di Sidoarjo, Kamis (28/3/2024). Kedua tempat hiburan tersebut, masing-masing Tempat Hiburan Bilyard Joker dan Three Brother yang ada dikawasan Pagerwojo-Sidoarjo ini nekat beroperasi meskipun ada aturan yang melarang tempat hiburan buka selama bulan Ramadhan.

Razia yang dilakukan Satpol PP Sidoarjo ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan nyaman selama Ramadan. Petugas menyisir kawasan Sidoarjo kota dan menemukan 2 tempat bilyard yang masih beroperasi.

Kedua tempat bilyard tersebut, masing-masing milik pengusaha ternama di Sidoarjo. Petugas Satpol PP langsung menegur dan menutup paksa kedua tempat hiburan tersebut. Puluhan pengunjung yang sedang bermain bilyard diminta untuk meninggalkan lokasi.

Pengelola bilyard sempat berusaha melobi petugas, namun tidak berhasil. Petugas tetap bersikeras menutup tempat hiburan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengelola bilyard mengaku tahu aturan yang melarang tempat hiburan buka selama Ramadan. Namun, mereka nekat beroperasi dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan jelang Lebaran.

"Ya kita tahu aturannya pak, tapi kasihan karyawan" kata Gusti, salah satu pengelola bilyard.