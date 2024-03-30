Pengemudi Ojol Tewas Ditabrak Mobil SUV di Bandung, Motor Diseret 10 Km

BANDUNG - Irwanto (43), pengemudi ojek online (ojol) tewas ditabrak mobil Lexus nopol D 1489 SGR yang dikendarai oleh Satria Kusumah Wardana (30) di Jalan BKR depan Mesjid An-Nur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Sabtu (30/3/2024) dini hari.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kronologi kecelakaan maut tersebut berawal saat Lexus yang dikemudikan Satria Kusumah Wardana, warga Taman Rahayu, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, melaju kencang dari timur ke barat.

"Saat tiba di Jalan BKR, mobil Satria menabrak motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Irwanto melaju dari arah sama. Akibatnya, korban meninggal di lokasi kejadian. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RS Hasan Sadikin," kata Kanit Gakkum mewakili Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar.