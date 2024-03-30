Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pengemudi Ojol Tewas Ditabrak Mobil SUV di Bandung, Motor Diseret 10 Km

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |12:56 WIB
Pengemudi Ojol Tewas Ditabrak Mobil SUV di Bandung, Motor Diseret 10 Km
Kecelakaan di Bandung. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Irwanto (43), pengemudi ojek online (ojol) tewas ditabrak mobil Lexus nopol D 1489 SGR yang dikendarai oleh Satria Kusumah Wardana (30) di Jalan BKR depan Mesjid An-Nur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Sabtu (30/3/2024) dini hari.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kronologi kecelakaan maut tersebut berawal saat Lexus yang dikemudikan Satria Kusumah Wardana, warga Taman Rahayu, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, melaju kencang dari timur ke barat.

BACA JUGA:

Kasus Kecelakaan di GT Halim Utama, Tersangka Anak di Bawah Umur Berhadapan dengan Hukum 

"Saat tiba di Jalan BKR, mobil Satria menabrak motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Irwanto melaju dari arah sama.  Akibatnya, korban meninggal di lokasi kejadian. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RS Hasan Sadikin," kata Kanit Gakkum mewakili Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement