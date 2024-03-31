Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Orangtua Minta Jasad Iwan Eks Casis Bintara TNI AL Dikembalikan ke Nias Meski Tak Utuh

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |23:02 WIB
Orangtua Minta Jasad Iwan Eks Casis Bintara TNI AL Dikembalikan ke Nias Meski Tak Utuh
Orangtua Iwan Talaumbanua menangis mengingat anaknya dibunuh (Foto: MPI/Jonirman)
NIAS - Kedua orangtua Iwan Sutrisman Telaumbanua (22) masih terus menangis mengetahui kenyataan mereka ditipu dan anaknya dibunuh oleh Serda Adan Aryan Marsal (AAM). Meski demikian, mereka berharap jasad Iwan bisa dipulangkan ke Nias serta kerugian dan barang milik anaknya seperti ijazah, ATM, dan lainnya juga dikembalikan oleh Serda AAM.

Orangtua tak habis pikir Serda AMM tega menipu mereka dengan mengaku Iwan Telaumbanua sudah lulus sebagai siswa TNI Angkatan Laut dan sedang mengikuti pendidikan bintara di Padang. Padahal kenyataannya Iwan sudah dibunuh.

Ayah mendiang Iwan Telaumbanua, Losawato Telaumbanua meminta keadilan dengan penegakan hukum terhadap pembunuh anaknya. Ia juga berhadap mayat Iwan dibawa ke Nias walau tidak utuh sekalipun.

