Gelar Bukber Bersama Timses Pemuda Lintas Kubu, Perindo Ingin Tatap Masa Depan

JAKARTA - Pemuda Partai Perindo menggelar buka puasa bersama 10 organisasi sayap lintas partai dan sejumlah organisasi masyarakat, Senin (1/4/2024) petang. Bahkan, acara yang dihelat di Kantor DPP Partai Perindo itu juga turut dihadiri oleu tiga tim pemenangan muda lintas koalisi.

Wakil Ketua Umun DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyampaikan, acara itu ditujukan untuk mempererat jalinan tali silaturahmi dalam momentum bulan Ramadan 1445 H. Di tengah perbedaan, ia meyakini, para pemuda ingin menatap masa depan Indonesia yang lebih baik.

"Yang pasti kita sama-sama menatap masa depan di mana yang penting ini pemuda punya peran besar dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan," kata Angela usai acara di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Kendati demikian, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) ini berpesan agar peran pemuda bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Meski ada perbedaan, ia mengatakan, para pemuda harus bisa saling melengkapi dan mengutamakan kepentingan bangsa.

"Walaupun misalnya kita ada perbedaan, apapun itu perbedaannya tetapi kita secara konstruktif saling melengkapi, dan kita bisa mendahulukan persatuan dan bagaimana kita bisa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara," ucap Angela.

Angela mengatakan, pertemuan itu tetap menjunjung tinggi persatuan dan tali persaudaraan meski ada perbedaan politik. Menurutnya, hal itu menjadi modal besar bagi generasi muda untuk mengukir masa depan Indonesia bersama.

"Ya memang hari ini atau bahkan nanti ke depan, kita mungkin berada dalam perahu yang berbeda, tetapi kita sama-sama sadar bahwa kita berada di lautan yang sama dan bahkan kita menghadapi badai badai yang sama," terang Angela.

"Cara kita bisa saja berbeda pandangan, kita bisa saja berbeda ,tetapi saya yakin kok tujuan kita sama, kita ingin melihat Indonesia semakin maju, makin makmur, makin sejahtera, merata untuk semua inklusif dan berkelanjutan," tandasnya.