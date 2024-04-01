Fasilitasi Bukber Tim Pemenangan Muda Lintas Koalisi, Perindo Ingin Pemuda Indonesia Bersatu

JAKARTA - Pemuda Partai Perindo menggelar buka puasa bersama 10 organisasi sayap lintas partai dan sejumlah organisasi masyarakat, Senin (1/4/2024) petang. Bahkan, acara yang dihelat di Kantor DPP Partai Perindo itu juga turut dihadiri oleh tiga tim pemenangan muda lintas koalisi.

Ketiganya ialah Juru Bicara Milenial Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Usamah Abdul Aziz; Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, M Arief Rosyid Hasan dan Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar Prabowo-Mahfud, Dharmaji Suradika.

Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar mengatakan, acara itu menunjukan bentuk persatuan pemuda Indonesia di tengah perbedaan politik saat ini. Ia menjelaskan, acara itu juga ditujukan agar para psmuda bisa membahas perannya untuk memajukan Indonesia.

"Kita ingin menunjukkan bahwa di tengah mungkin perbedaan pendapat kita pada pilihan politik kemarin tetapi ada satu keinginan pemuda-pemuda bisa berkumpul bersama, supaya kita bisa membahas apa peran kita untuk Indonesia ke depan," terang Michael saat ditemui di DPP Partai Perindo, Senin (1/4/2024).

Ia mengatakan, pihaknya dapat mengumpulkan para pemuda dari berbagai latar belakang karena ada satu ikatan pertemanan tang sudah dibangun. Baginya, hal itu penting agar tali persahabatan tetap terjalin dan rasa kepercayaan terus menguat.

"Jadi walaupun kita melakukan di tempat Perindo, tetapi teman-teman ini mau datang karena melihat di sini bukan bivara soal perbedaan politik, tetapi persamaan kita sebagai pemuda Indonesia," terang Michael.

Kendati demikian, Michael berpesan agar pemuda Indonesia haris bisa bersatu. Menurutnya, pemuda Indonesia harus memiliki agenda bersama untuk mewujudkan aspirasi siapapun presiden terpilih.

"Tujuan kita adalah supaya ada gerakan pemuda bersama lintas partai bahkan dari organisasi sayap paratai, organisasi masyarakat juga yang bisa bersatu, berkumpul dan punya ode apa kita dorong sama-sama," tandasnya.