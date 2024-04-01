Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duel dengan Buaya, Petani di Muna Barat Luka-Luka hingga Dirawat di Rumah Sakit

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |05:16 WIB
Duel dengan Buaya, Petani di Muna Barat Luka-Luka hingga Dirawat di Rumah Sakit
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

MUNA BARAT - Seorang warga bernama La Kanene ( 48 ) diserang buaya saat hendak membersihkan diri usai pulang dari berkebun di Kali Laworo, Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Petani Maperaha itu sempat berduel dengan buaya diperkirakan panjangnya 4 meter dan menebaskan parangnya ke predator air tersebut. Tapi, Kanene juga mengalami luka sekujur tubuh dan harus dirawat di RSUD Muna Barat.

Peristiwa itu terjadi, Sabtu 30 Maret 2024 sore, saat korban pulang dari kebun dan hendak membersihkan diri di Kali Laworo. Saat lagi bersih–bersih, tiba-tiba seekor buaya berukuran besar menyerangnya.

Kanene kemudian mengambil sebilah parang di dekatnya dan menghantam kepala buaya sehingga reptil ganas itu kabur. Tapi buaya sudah menggingit bagian punggung, lutut, tangan, dan betis kiri korban sampai luka-luka.

Korban langsung di larikan ke RSUD Muna Barat untuk dirawat.

Kepala Desa Maperaha, Tambolin mengatakan bahwa buaya sering muncul di Kali Laworo bahkan kerap memangsa ternak warga. Dia meminta warga waspada jika beraktivitas sekitar Kali Laworo.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036628/seorang-ibu-membiarkan-putri-balitanya-bermain-dengan-ratusan-anak-buaya-dp7M8RCJWc.jpg
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3027000/buaya-serang-2-ibu-rumah-tangga-di-tanggamus-lampung-yT1EO1b2jm.jpg
Buaya Serang 2 Ibu Rumah Tangga di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/340/3015249/52-ekor-anak-buaya-muara-hendak-diselundupkan-ke-thailand-eJGOonIm8j.jpg
52 Ekor Anak Buaya Muara Hendak Diselundupkan ke Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010510/nelayan-di-pantai-seroja-tewas-diterkam-buaya-uTXv3Zbslf.jpg
Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010280/nelayan-belu-tewas-diterkam-buaya-saat-melaut-dengan-saudaranya-XfNXBctTSl.jpg
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005746/ngeri-buaya-muara-masuk-jaring-nelayan-di-lampung-selatan-WDTRS5GnNL.jpg
Ngeri! Buaya Muara Masuk Jaring Nelayan di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement