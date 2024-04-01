Duel dengan Buaya, Petani di Muna Barat Luka-Luka hingga Dirawat di Rumah Sakit

MUNA BARAT - Seorang warga bernama La Kanene ( 48 ) diserang buaya saat hendak membersihkan diri usai pulang dari berkebun di Kali Laworo, Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Petani Maperaha itu sempat berduel dengan buaya diperkirakan panjangnya 4 meter dan menebaskan parangnya ke predator air tersebut. Tapi, Kanene juga mengalami luka sekujur tubuh dan harus dirawat di RSUD Muna Barat.

Peristiwa itu terjadi, Sabtu 30 Maret 2024 sore, saat korban pulang dari kebun dan hendak membersihkan diri di Kali Laworo. Saat lagi bersih–bersih, tiba-tiba seekor buaya berukuran besar menyerangnya.

Kanene kemudian mengambil sebilah parang di dekatnya dan menghantam kepala buaya sehingga reptil ganas itu kabur. Tapi buaya sudah menggingit bagian punggung, lutut, tangan, dan betis kiri korban sampai luka-luka.

Korban langsung di larikan ke RSUD Muna Barat untuk dirawat.

Kepala Desa Maperaha, Tambolin mengatakan bahwa buaya sering muncul di Kali Laworo bahkan kerap memangsa ternak warga. Dia meminta warga waspada jika beraktivitas sekitar Kali Laworo.

(Salman Mardira)