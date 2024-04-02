4 Fakta Lurah Bagikan Bansos Hanya untuk Pemilih Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ada seorang Lurah di Riau yang terungkap ikut terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Lurah itu disebut hanya membagikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang hanya memilih pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Okezone merangkum 4 fakta lurah bagikan bansos untuk pendukung Prabowo-Gibran. Berikut ulasannya:

1. Lurah Bagikan Bansos untuk Pendukung Prabowo-Gibran Terungkap di Sidang MK

Hal tersebut diungkap oleh Surya Darma, salah seorang saksi fakta yang dihadirkan oleh tim hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

2. Penerima Bansos Didata Lewat Pemberian Formulir

Surya yang merupakan Ketua KPPS menceritakan, mulanya pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 waktu setempat, dia pergi ke Sekretariat PPS yang berlokasi di kantor Kelurahan. Kedatangannya itu dalam rangka mengambil dana operasional TPS.

"Di situ diserahkan formulir kepada saya, untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02, dan akan diberikan bansos," kata Surya.