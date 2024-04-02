Gempa M3,0 Guncang Labuan Bajo NTT

MANGGARAI BARAT - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,0 mengguncang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (2/4/2024) pukul 05:56 WIB (06:56 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 93 kilometer Barat Laut Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada kedalaman 284 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 7,79 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,44 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Selasa (1/4/2024).

"#Gempa Mag:3.0, 02-Apr-2024 05:56:00WIB, Lok:7.79LS, 119.44BT (93 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:284 Km #BMKG ," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Awaludin)