HOME NEWS NUSANTARA

Pejabat di Bandarlampung Tewas Dalam Mobil, Ini Dugaan Penyebabnya

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |17:47 WIB
Pejabat di Bandarlampung Tewas Dalam Mobil, Ini Dugaan Penyebabnya
Seorang PNS ditemukan tewas di dalam mobil. (Foto: Dok Ist)
LAMPUNG - Beredar video seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di Pemerintahan Kota Bandarlampung tewas di dalam mobil. Peristiwa ini terjadi di lingkungan Pascasarjana Universitas Bandar Lampung.

Dalam video yang diterima MNC Portal, terlihat seorang petugas keamanan tengah memecahkan kaca mobil. Tampak seorang pria berseragam cokelat terduduk di kursi pengemudi. Korban terlihat duduk bersandar mengenakan seragam PNS dengan logo Pemerintah Kota Bandarlampung.

PNS tersebut bernama Dody Eka Novriansyah yang menjabat sebagai Kepala UPTD Dispenda Kota Bandarlampung. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Kedaton Kompol Try Maradona membenarkan hal tersebut.

"Benar, peristiwanya kemarin (Senin, 1/4/2024) pukul 17.45 WIB di Gedung Pascasarjana UBL," ujar Try, Selasa (2/4/2024).

Tru juga membenarkan bahwa korban merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di Pemerintahan Kota Bandarlampung. "Benar dia seorang PNS Kota Bandarlampung. Beliau warga Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu," kata Try.

Menurut Try, korban pertama kali ditemukan oleh istrinya yang melihat korban tidak sadarkan diri di dalam kendaraannya. "Awalnya mereka ini menghadiri kegiatan di area kampus tersebut, korban menunggu di dalam mobil. Kemudian saat istrinya kembali ke mobil, dia melihat korban ini seperti tertidur namun saat diketuk korban tidak merespons sehingga istrinya panik dan meminta bantuan kepada sekuriti," ungkap Try.

"Karena tidak juga direspons akhirnya kaca mobil dipecahkan dan korban langsung dievakuasi ke rumah sakit namun tidak tertolong," lanjutnya.

Try menduga, Dody tewas karena sakit jantung yang dideritanya. Hal itu juga dibenarkan oleh keterangan istri korban.

