PANDEGLANG- Muhyi seorang ustadz asal Pandeglang, Banten dikeroyok sekelompok massa yang diduga pegawai bank keliling. Peristiwa itu viral di media sosial.

Atas kejadian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) melakukan sweeping dan membalas perbuatan mereka. Padahal satu pegawai Bank Keliling sudah diamankan pihak kepolisian dan tengah menjalani pemeriksaan.

Ulama Kharismatik Banten, Abuya Muhtadi di Mapolres Pandeglang akhirnya angkat bicara. Dia meminta agar seluruh masyarakat untuk tenang dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Mohon jangan ikut-ikutan nanti pada bonyok, pada bonyok. Keamanan apapun saya punya organisasi RPM (Relawan Pencegahan Maksiat)," kata Abuya di Mapolres Pandeglang, dikutip, Rabu (3/4/2024).

"Sudah jangan ada apa-apa, malu. Karena Pandeglang itu khusus daerah Islam, Islami kok masyarakatnya,"tambah dia.

Abuya menyarankan sebaiknya masyarakat memperbanyak ibadah dengan membaca Alquran baik di rumah maupun Mushola apalagi di momentum bulan Ramadhan.