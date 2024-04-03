Satgas Pangan Polri Temukan Harga Bahan Pokok di Sumsel Stabil, Meski Cenderung Naik

JAKARTA - Tim Satgas Pangan Polri kembali turun mengecek dan memantau harga serta stok ketersediaan pangan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Tujuannya, untuk memastikan harga dan stok bahan pokok penting (bapokting) jelang Lebaran 2024.

“Kegiatan pengawasan dan pemantauan stabilisasi pasokan dan harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2024,” kata Anggota Satgas Pangan Polri, Kombes M. Barly Ramadhani melalui keterangannya pada Rabu (3/4/2024).

Menurut dia, hasil pengecekan Tim Satgas Pangan Polri bersama Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa komoditi yang dibutuhkan masyarakat surplus.

“Sesuai hasil pengecekan, bahwa stok komoditi aman dan cukup tersedia tidak ada kelangkaan,” ujarnya.

Adapun, Barly mengungkap harga beras medium dan premium yang dijual di Pasar Modern Transmart Palembang. Menurut dia, harga beras medium Rp10.900/kg, dan beras premium harganya Rp16.700/kg. “Beras medium Rp10.800/kg dan beras premium Rp13.700/kg di Pasar Tradisional KM5 Palembang,” jelas dia.

Sedangkan, kata dia, stok beras di Gudang Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebanyak 10 ribu ton beras Thailand, beras Vietnam sebanyak 10 ribu, dan stok beras di Gudang Penggilingan Beras PT. BPP berjumlah 40 ribu ton.