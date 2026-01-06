Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Dalami Dugaan Tindak Pidana Lingkungan di Balik Bencana Aceh Tamiang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |16:15 WIB
Polri Dalami Dugaan Tindak Pidana Lingkungan di Balik Bencana Aceh Tamiang
Masjid dan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang (Foto: Instagram Arie Untung)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri, mulai mengusut keberadaan kayu gelondongan yang viral karena diduga menyebabkan bencana alam hingga menutupi masjid di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyelidikan dilakukan dengan mengecek langsung aliran sungai yang dipenuhi potongan kayu.

Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni mengungkapkan, investigasi bencana di Aceh Tamiang dilakukan dengan mencocokkan serta mengidentifikasi kayu-kayu yang ditemukan di kawasan Pesantren Darul Mukhlisin.

"Kemudian yang kedua, adanya sedimentasi yang sangat luar biasa di daerah ataupun di TKP Darul Mukhlisin dan sekitarnya. Hal itu mengakibatkan kerusakan rumah maupun fasilitas umum lainnya di wilayah Tamiang," kata Irhamni kepada awak media, Selasa (6/1/2026).

Polisi juga menelusuri wilayah Desa Pante Kera, Aceh Timur, hingga Kecamatan Simpang Jernih. Dari hasil penelusuran tersebut, penyidik menemukan sejumlah fakta, di antaranya debit air yang tinggi, hujan lebat yang berpotensi menimbulkan banjir, serta kayu-kayu yang berserakan di sekitar sungai dan ruas jalan di Kecamatan Simpang Jernih.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193850//bareskrim_polri-EtjD_large.jpg
Bareskrim Tetapkan Tersangka Perorangan di Kasus Kayu Gelondongan Pemicu Banjir Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193799//praktisi_komunikasi_amos_simanjuntak-5sQE_large.jpg
Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Komunikasi Empati Kepala Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193732//polri-vQm5_large.jpg
Polri Buatkan Flying Fox untuk Trauma Healing Anak Korban Bencana di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193696//banjir_bandang-VNcu_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Sitaro Sulut, 9 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193674//pemerintah-dMK1_large.jpg
98 Sekolah di Aceh Mulai Beroperasi, Polri Percepat Pemulihan Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193559//banjir_di_kalsel-HaQC_large.jpg
Banjir di Kalsel, Korban Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement