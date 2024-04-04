Mamah Muda di Bantul Nekat Bobol Rumah Warga, Perhiasan hingga Elektronik Raib

BANTUL - Seorang ibu rumah tangga berinisial YK (36) asal Kelurahan Panembahan Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta nekat membobol rumah di Kapanewon Kasihan Bantul seorang diri.

Perempuan ini berhasil menggondol berbagai barang dari rumah korban yang berada di Dusun Sanggrahan RT 08 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan, Bantul.

Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi mengatakan, penangkapan YK bermula dari pengungkapan kasus tersebut. Kasus pembobolan rumah ini dilaporkan ke Polsek Kasihan di tanggal 1 April 2024. Pencurian terjadi sekira pukul 08.00 WIB.

"Pelaku YK masuk ke dalam rumah dengan cara membobol pintu. Setelah itu mengambil barang,” jelasnya, Kamis (4/4/2024).

Korban yang pulang ke rumah mengetahui ada barang-barang miliknya hilang, kemudian melaporkannya ke Polsek Kasihan, Bantul. Berbagai barang mulai perhiasan hingga elektronik telah hilang dari rumah korban.

Usai adanya laporan, polisi langsung bergerak cepat dengan memeriksa saksi-saksi serta beberapa rekaman CCTV. Kemudian, Tim Opsnal Jatanras Polda DIY dan Unit Reskrim Polsek Kasihan melakukan penyelidikan tempat tinggal diduga pelaku.