Perwira Polda Jateng yang Diduga Bunuh Diri Berdinas di Direktorat Narkoba

SEMARANG – Perwira polisi yang diduga bunuh diri di dalam komplek Akademi Kepolisian (Akpol) berdinas di Polda Jateng, berpangkat Kompol. Dia menjabat sebagai salah satu Kepala Unit (Kanit) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng.

Informasi dari foto-foto yang diperoleh MPI, korban meninggal di dalam mobil yang terparkir di rumah dinasnya di Blok G nomor 13 Komplek Akpol, Kota Semarang, Kamis (4/4/2024). Mobilnya adalah Honda Mobilio warna putih nomor polisi H 1898 DG.

Korban mengenakan kaus berkerah warna merah saat kejadian. Terdapat luka di leher, memanjang. Di aspal dekat pintu mobil, terlihat banyak darah. Petugas juga mendapati beberapa obat tablet, yang diketahui merupakan obat pengontrol gula darah.

“Betul, berpangkat Kompol, laki-laki,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Kamis.

Informasi yang dihimpun, korban sempat dilarikan ke RS Elisabeth Kota Semarang namun nyawanya tak tertolong.

Saat ini, jenazahnya sedang diautopsi di RS Bhayangkara setempat untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.