Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Merasa Dipepet, Pengendara Motor Tusuk Sopir Bus

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |18:01 WIB
Merasa Dipepet, Pengendara Motor Tusuk Sopir Bus
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKOHARJO - Seorang sopir Batik Solo Trans (BST) ditusuk orang tak dikenal. Korban mengalami luka tusuk di bagian dada.

Kapolsek Kartasura, AKP Tugiyo membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, kejadian itu berada di jalan Ahmad Yani, tepatnya di Halte BST Rumah Sakit UNS, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekitar 11.30 WIB.

AKP Tugiyo menjelaskan, kejadian berawal saat bus BST yang hendak berhenti di halte. Di saat bersamaan ada sepeda motor yang melaju di sebelah kiri BST.

"Merasa dipepet bus tersebut, pengendara motor tidak terima dan langsung menghadangkan motornya di depan bus," kata Tugiyo saat dihubungi awak media, Kamis (4/4/2024).

Pengendara motor itu langsung naik ke bus BST dan sempat cek-cok dengan kondektur dan sopir BST, karena merasa mau ditabrak.

"Pelaku mengambil sanjata tajam, langsung ditusukan ke bahu sopir BST. Pelaku memang sudah membawa senjata tajam," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175675//kasus_penusukan_di_cikarang-cTxM_large.jpg
Sadis! Suami Bunuh Selingkuhan Istrinya Secara Brutal di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213//penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175029//odgj-aYk8_large.jpg
Pria ODGJ yang Membabi Buta Tusuk 4 Orang, Kini Diobservasi di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953//penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909//penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173850//kasus_penusukan-rR9k_large.jpg
Tukang Cukur Tusuk Rekan Kerja Gegara Rebutan Wanita Penjual Es
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement