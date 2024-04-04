Merasa Dipepet, Pengendara Motor Tusuk Sopir Bus

SUKOHARJO - Seorang sopir Batik Solo Trans (BST) ditusuk orang tak dikenal. Korban mengalami luka tusuk di bagian dada.

Kapolsek Kartasura, AKP Tugiyo membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, kejadian itu berada di jalan Ahmad Yani, tepatnya di Halte BST Rumah Sakit UNS, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekitar 11.30 WIB.

AKP Tugiyo menjelaskan, kejadian berawal saat bus BST yang hendak berhenti di halte. Di saat bersamaan ada sepeda motor yang melaju di sebelah kiri BST.

"Merasa dipepet bus tersebut, pengendara motor tidak terima dan langsung menghadangkan motornya di depan bus," kata Tugiyo saat dihubungi awak media, Kamis (4/4/2024).

Pengendara motor itu langsung naik ke bus BST dan sempat cek-cok dengan kondektur dan sopir BST, karena merasa mau ditabrak.

"Pelaku mengambil sanjata tajam, langsung ditusukan ke bahu sopir BST. Pelaku memang sudah membawa senjata tajam," ucapnya.