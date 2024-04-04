Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pesan Kapolri ke Pemudik: Jaga Keselamatan Guna Cegah Kecelakaan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:45 WIB
Pesan Kapolri ke Pemudik: Jaga Keselamatan Guna Cegah Kecelakaan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan kesiapan arus mudik Lebaran 2024 di Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/4/2024).

Dalam tinjauannya, Sigit mengecek fasilitas yang ada di pos terpadu dan pos pelayanan. Dari hasil pemeriksaan, sudah ada pemeriksaan tes urine dan pelayanan kesehatan bagi penumpang maupun sopir.

"Ada juga ruang pelayanan apabila ada keluhan dari masyarakat yang mungkin ada gangguan terkait kriminalitas," kata Sigit.

Secara umum, kata Sigit, pengecekan ini menjadi penting lantaran wilayah Jawa Timur menjadi salah satu tujuan utama mudik. Ia juga berpesan agar pemudik untuk menjaga keselamatan berkendara, baik menggunakan pribadi maupun angkutan umum.

"Dari hasil evaluasi 2023 angka kecelakaan lebih tinggi dibanding wilayah lain, sehingga kita ingatkan untuk betul-betul menjaga keselamatan para pemudik baik menggunakan pribadi maupun angkutan," ujar Sigit.

Tak hanya pemudik, ia juga meminta para petugas dan jajarannya untuk memastikan keamanan dan keselamatan wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Mudik 2024 Pemudil kapolri
