RPA Perindo Bogor Bagikan Takjil Gratis ke Masyarakat

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo yang merupakan sayap dari Partai Perindo pada Jumat (5/4/2024) sore membagikan ratusan paket makanan untuk berbuka puasa atau takjil.

Dalam kesempatan ini, RPA Perindo memberikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Amarens Manuhutu, selaku Ketua RPA Perindo Kabupaten Bogor mengharapkan, dengan berbagi tajil ini dapat membantu masyarakat khususnya pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Jakarta-Bogor yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sehingga dapat berbuka puasa dengan aman meski sedang dalam perjalanan.

Selain di Kabupaten Bogor, pembagian takjil atau makanan untuk berbuka puasa berupa air mineral, kolak dan sebagainya yang dibungkus dalam plastik ini juga dibagikan secara serempak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

(Arief Setyadi )