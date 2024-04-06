Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan Takjil, RPA Perindo Bogor Bantu Masyakarat Buka Puasa Meski dalam Perjalanan

Wildan Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |05:45 WIB
Bagikan Takjil, RPA Perindo Bogor Bantu Masyakarat Buka Puasa Meski dalam Perjalanan
RPA Partai Perindo Bogor bagikan takjil ke masyarakat (Foto: Wildan Hidayat)
A
A
A

BOGOR - Ketua Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Kabupaten Bogor Amarens Manuhutu berharap dengan berbagi takjil dapat membantu masyarakat khususnya pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Jakarta-Bogor yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Sehingga dapat berbuka puasa dengan aman meski sedang dalam perjalanan. Pembagian takjil dilakukan pada Jumat (5/4/2024).

Setidaknya ada ratusan paket makanan untuk berbuka puasa atau takjil yang dibagikan kepada masyarakat. RPA Perindo diketahui merupakan sayap dari Partai Perindo.

Selain di Kabupaten Bogor, pembagian takjil atau makanan untuk berbuka puasa berupa air mineral, kolak dan sebagainya yang dibungkus dalam plastik ini juga dibagikan secara serempak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement