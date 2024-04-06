Bagikan Takjil, RPA Perindo Bogor Bantu Masyakarat Buka Puasa Meski dalam Perjalanan

BOGOR - Ketua Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Kabupaten Bogor Amarens Manuhutu berharap dengan berbagi takjil dapat membantu masyarakat khususnya pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Jakarta-Bogor yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Sehingga dapat berbuka puasa dengan aman meski sedang dalam perjalanan. Pembagian takjil dilakukan pada Jumat (5/4/2024).

Setidaknya ada ratusan paket makanan untuk berbuka puasa atau takjil yang dibagikan kepada masyarakat. RPA Perindo diketahui merupakan sayap dari Partai Perindo.

Selain di Kabupaten Bogor, pembagian takjil atau makanan untuk berbuka puasa berupa air mineral, kolak dan sebagainya yang dibungkus dalam plastik ini juga dibagikan secara serempak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

(Arief Setyadi )