HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Terjang Agam Sumbar, BNPB Pastikan Tidak Ada Korban Luka dan Jiwa

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |13:09 WIB
Banjir Bandang Terjang Agam Sumbar, BNPB Pastikan Tidak Ada Korban Luka dan Jiwa
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA – Hujan deras pada Jumat (5/4/2024), sekitar pukul 16.00 menyebabkan adanya banjir bandag di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan berdasarkan laporan, bencana itu tidak menimbulkan korban luka-luka dan jiwa.

Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama tim pencarian dan pertolongan melakukan pemantauan dan mengevakuasi warga.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, BNPB terus melakukan koordinasi dengan BPBD Agam dan Sumbar terkait dampak banjir bandang yang menerjang Kecamatan Canduang dan Sungai Pua. Sejauh ini tidak ada warga yang mengungsi.

BPBD Kabupaten Agam telah berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan terkait dampak banjir bandang terhadap warganya.

Pemantauan sementara arus deras air menyasar akses jalan di Nagari Sungai Pua. Hingga kini belum ada laporan dampak lain, terhadap korban jiwa atau pun kerusakan bangunan.

Tiga hari sebelumnya, tepatnya Selasa (2/4/2024), wilayah Agam juga terdampak bencana hidrometeorologi basah berupa banjir. Namun genangan banjir yang menerjang Kecamatan Banuhampu dan Ampek Angkek telah surut.

Dua hari ke depan, wilayah Sumatra Barat masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi yang disertai petir dan angin kencang. Sedangkan beberapa wilayah di Kabupaten Agam, hujan ringan hingga petir masih berpotensi terjadi hingga lusa, Minggu (7/4).

Topik Artikel :
BNPB banjir banjir bandang
