HOME NEWS INTERNATIONAL

Kedutaannya Diserbu Polisi, Meksiko Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Ekuador

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |09:12 WIB
Kedutaannya Diserbu Polisi, Meksiko Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Ekuador
Penjagaan polisi di Kedutaan Besar Meksiko di Ibu Kota Quito, Ekuador, 5 April 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

QUITOMeksiko memutuskan hubungan dengan Ekuador setelah pihak berwenang negara Amerika Latin itu menangkap mantan Wakil Presiden Jorge Glas pada Jumat, (5/4/2024) malam, dengan menyerbu kedutaan Meksiko di Ibu Kota Quito.

Glas, 54 tahun, yang dua kali dihukum karena korupsi, telah bersembunyi di kedutaan besar di Quito sejak mencari suaka politik pada Desember, permintaan yang dikabulkan Meksiko pada Jumat pagi.

Polisi dengan paksa memasuki kedutaan Meksiko di Quito sebelum melakukan penangkapan, demikian disampaikan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dalam postingan di X.

Kantor kepresidenan Ekuador mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menangkap Glas, yang merupakan wakil presiden di bawah pemerintahan sayap kiri Rafael Correa antara 2013 dan 2017.

Sonia Vera, pengacara internasional untuk Glas, mengatakan melalui telepon bahwa timnya meminta bantuan di tingkat antar-Amerika dengan Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, serta dengan PBB. Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

Ada kehadiran militer dalam jumlah besar di pengadilan di ibu kota Quito, tempat mantan wakil presiden itu disandera.

Penangkapan tersebut mengakhiri peningkatan ketegangan selama seminggu antara Meksiko dan Ekuador, yang pada Kamis, (4/4/2024) menyatakan duta besar Meksiko di Quito persona non grata, mengutip komentar “yang disayangkan” dari Presiden sayap kiri Lopez Obrador.

