Kemacetan di Merak Semakin Parah, Masuk Gerbang Pelabuhan hingga Naik Kapal Capai 5 Jam





BANTEN- Situasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak di hari Minggu (7/4/2024) atau H-3 Lebaran semakin padat. Berdasarkan pantauan langsung pada pagi hari ini sekitar pukul 7.00 WIB, tampak kantong-kantong parkir di area pelabuhan penuh sesak dengan kendaraan pemudik.

Adapun kendaraan yang mengantre untuk menyeberang ke Pulau Sumatera didominasi oleh pelat B. Akibat kepadatan, antrean masuk dari gerbang utama pelabuhan hingga bisa masuk ke dalam kapal memakan durasi berjam-jam.

Hal ini seperti diungkap oleh salah satu pemudik asal Tangerang, Sulaiman. Saat diwawancarai MNC Portal Indonesia, ia yang hendak pulang ke kampung halaman di Bangka itu mengaku telah menghabiskan waktu hingga 4-5 jam dari gerbang masuk pelabuhan hingga ujung dermaga.

"Sudah 4 jam dari gerbang pelabuhan sampai sini. Belum lagi sekarang ini nunggu kedatangan kapal," ungkapnya.

Sulaiman sendiri menyebut bahwa antrean panjang juga dirasakan baik sebelum masuk exit tol Merak maupun setelah keluar dari tol tepatnya di jalur Cikuasa Atas menuju pelabuhan. Ia yang keluar exit tol Merak pada jam 2 dini hari itu mengatakan lalu lintas sejak tadi malam padat merayap bahkan tak jarang macet total.

Sekadar diketahui, jarak dari exit tol merak hingga ke titik penyekatan sendiri berjarak kurang lebih 10 kilometer.