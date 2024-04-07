Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kemacetan di Merak Semakin Parah, Masuk Gerbang Pelabuhan hingga Naik Kapal Capai 5 Jam

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |07:45 WIB
Kemacetan di Merak Semakin Parah, Masuk Gerbang Pelabuhan hingga Naik Kapal Capai 5 Jam
Kemacetan di Merak/Foto: Okezone
A
A
A


BANTEN- Situasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak di hari Minggu (7/4/2024) atau H-3 Lebaran semakin padat. Berdasarkan pantauan langsung pada pagi hari ini sekitar pukul 7.00 WIB, tampak kantong-kantong parkir di area pelabuhan penuh sesak dengan kendaraan pemudik.

Adapun kendaraan yang mengantre untuk menyeberang ke Pulau Sumatera didominasi oleh pelat B. Akibat kepadatan, antrean masuk dari gerbang utama pelabuhan hingga bisa masuk ke dalam kapal memakan durasi berjam-jam.

Hal ini seperti diungkap oleh salah satu pemudik asal Tangerang, Sulaiman. Saat diwawancarai MNC Portal Indonesia, ia yang hendak pulang ke kampung halaman di Bangka itu mengaku telah menghabiskan waktu hingga 4-5 jam dari gerbang masuk pelabuhan hingga ujung dermaga.

"Sudah 4 jam dari gerbang pelabuhan sampai sini. Belum lagi sekarang ini nunggu kedatangan kapal," ungkapnya.

Sulaiman sendiri menyebut bahwa antrean panjang juga dirasakan baik sebelum masuk exit tol Merak maupun setelah keluar dari tol tepatnya di jalur Cikuasa Atas menuju pelabuhan. Ia yang keluar exit tol Merak pada jam 2 dini hari itu mengatakan lalu lintas sejak tadi malam padat merayap bahkan tak jarang macet total.

Sekadar diketahui, jarak dari exit tol merak hingga ke titik penyekatan sendiri berjarak kurang lebih 10 kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement