Penerapan One Way Lokal di Tol Kalikangkung, Polisi: Mungkin 2 Jam ke Depan

SEMARANG - Polda Jawa Tengah telah melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa one way lokal dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414 hingga GT Bawen KM 442, pada Minggu (7/4/2024) malam.

Dir Lantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan memperkirakan, rekayasa arus lali lintas one way lokal akan diterapkan selama dua hingga tiga jam ke depan lantaran diperkirakan adanya lonjakan arus mudik.

"One way lokal kita mungkin 2 atau 3 jam ke depan," kata Sonny saat ditemui di depan GT Kalikangkung, Jawa Tengah, Minggu (7/4/2024).

Sonny berkata, kebijakan one way lokal akan dihapus bila situasi kendaraan sudah berangsur lengang. "Kemudian setelah itu kita akan normalisasi kembali," katanya.

Sonny menjelaskan, penerapan one way lokal hanya untuk mengurai kepadatan di tol dalam kota. "Ini hanya untuk menguraikan kepadatan di KM 421 sampai dengan wilayah jalan tol dalam kota," katanya.

Sebelummya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk menerapkan one way lokal.

"Kita akan perintahkan di Dirlantas untuk segera membuat one way lokal kembali, dengan harapan bahwa masyarakat akan terdistribusi ke wilayah Jawa Tengah," tutur Luthfi saat ditemui di GT Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (7/4/2024) malam.