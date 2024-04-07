Jadi Puncak Arus Mudik, Jalur Limbangan-Malangbong Berlakukan 16 Kali One Way

GARUT - Puncak arus mudik lebaran 2024 di jalur mudik Limbangan - Malangbong terjadi pada pagi hingga siang hari ini, Minggu (7/4/2024). Skema one way bahkan diberlakukan sebanyak 16 kali di jalur tersebut.

"Untuk rekayasa arus lalulintas di hari ini pada saat di jam rawan kepadatan kita telah melaksanakan 16 kali one way sepenggal itu untuk melakukan penarikan arus lalin di titik-titik hambat," kata Edwin kepada wartawan di pos terpadu Limbangan, Garut.

Lebih rinci, dia menjelaskan ada sejumlah titik rawan kepadatan lalu lintas di jalur Limbangan arah Malangbong. Untuk itu, pemudik diimbau untuk mempersiapkan diri agar tetap fit ketika berkendara dalam kondisi padat lalu lintas.

"Titik hambat di jalur selatan ini seperti yang sudah sering disampaikan, yaitu di pasar Limbangan kemudian pasar Lewo dan pertigaan Malangbong. Karena ruas jalan yang ada di jalan arteri selatan ini juga dipergunakan oleh masyarakat lokal untuk berbelanja di pasar ataupun bergerak dari satu titik ke titik lain sehingga menimbulkan crossing di jalur utama," katanya.

Wadirlantas menyampaikan pihaknya telah memasang barikade di sejumlah titik yang dianggap memicu penghambatan lalu lintas. Mengingat saat ini pemudik menjadi prioritas agar tetap aman dan nyaman.

"Namun dengan pagar betis yang dilakukan oleh personel, kita menggelar pagar betis. Kemudian memasang barikade-barikade untuk penyebrangan jalan. Alhamdulillah kegiatan pemudik di arteri selatan ini dapat dilancarkan di jalur utamanya," tuturnya.