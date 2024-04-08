Israel Siap Respons Pembalasan Iran Usai Serangan Udara Tewaskan 2 Jenderal Garda Revolusi

ISRAEL – Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pada Minggu (7/4/2024) mengatakan Israel siap menangani skenario apa pun yang mungkin timbul dengan Iran. Hal ini dilakukan usai Teheran mengancam akan membalas pembunuhan jenderal Iran pada 1 April lalu.

Seorang pejabat Iran sebelumnya mengatakan bahwa kedutaan besar Israel tidak aman, dan kantor berita semi-resmi menerbitkan gambar yang menunjukkan senjata yang dikatakan mampu menyerang Israel.

Kantor Gallant mengeluarkan pernyataan tentang kesiapan Israel setelah ia mengadakan penilaian situasi operasional dengan para perwira militer senior.

“Setelah menyelesaikan penilaian, Menteri Gallant menekankan bahwa lembaga pertahanan telah menyelesaikan persiapan tanggapan jika terjadi skenario apa pun yang mungkin terjadi terhadap Iran,” kata kantornya, dikutip Reuters.

Kepala Staf Umum, Herzi Halevi, mengatakan Israel tahu bagaimana menghadapi Iran secara ofensif dan defensif.

“Kami tahu bagaimana bertindak tegas terhadap Iran, baik di wilayah dekat maupun jauh. Kami bekerja sama dengan AS dan mitra strategis di kawasan,” katanya dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Iran mengancam akan menanggapi dugaan serangan Israel di Damaskus pekan lalu yang menewaskan tujuh anggota Korps Garda Revolusi Iran, di antaranya seorang komandan senior.

Penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, Yahya Rahim Safavi, mengatakan pada Minggu (7/4/2024) bahwa tidak ada satu pun kedutaan Israel yang aman lagi dan bahwa Teheran memandang konfrontasi dengan Israel sebagai hak yang sah.