Di Balik Serangan Udara Israel yang Tewaskan 7 Pekerja Badan Amal di Gaza

Di balik serangan udara Israel yang tewaskan 7 pekerja badan amal di Gaza (Foto: EPA)

GAZA – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengadakan pertemuan dengan sekelompok jurnalis internasional di gedung kementerian pertahanan di Tel Aviv pada Kamis (4/4/2024) malam. IDF kemudian menyampaikan hasil penyelidikan awal mereka atas pembunuhan tujuh pekerja bantuan di Gaza.

Pensiunan Mayor Jenderal Yoav Har-Even menggambarkan bagaimana operator drone IDF mengira seorang pekerja bantuan yang membawa tas adalah pria bersenjata, dan kemudian menargetkan salah satu kendaraan World Central Kitchen (WCK) dengan sebuah rudal.

IDF kemudian menggambarkan bagaimana dua orang melarikan diri dari kendaraan itu dan masuk ke mobil kedua, yang terkena rudal lain dari drone.

Pihak militer membenarkan adanya korban selamat dari ledakan kedua, yang berhasil masuk ke dalam kendaraan ketiga, yang kemudian juga terkena rudal. Pada akhirnya, semua pekerja bantuan tewas.

Investigasi IDF menyimpulkan bahwa unit militer yang terlibat percaya bahwa kendaraan yang mereka lacak dari langit telah diambil alih oleh kelompok bersenjata Hamas, dan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur koordinasi yang dilakukan antara militer dan World Central Kitchen pada malam itu.

Dilaporkan juga bahwa mereka juga tidak mengetahui bahwa mobil-mobil itu milik badan amal tersebut, dan tiga serangan udara tersebut melanggar prosedur militer sendiri.

Dikuti BBC, bukti dari penyelidikan telah diserahkan kepada Advokat Jenderal Militer, otoritas hukum tertinggi tentara Israel, untuk menentukan apakah telah terjadi tindakan kriminal.

Selain itu, tentara telah memecat mayor yang bertanggung jawab atas dukungan tembakan. Kepala staf brigade, seorang kolonel, juga telah dipecat. Komandan divisi, komandan brigade dan jenderal yang bertanggung jawab atas Komando Selatan IDF telah secara resmi ditegur.

IDF berusaha menjelaskan konteks yang mengarah pada peristiwa fatal malam itu.

Para pekerja bantuan telah mengawasi distribusi bantuan makanan yang tiba dengan kapal dari Siprus dan diturunkan di dermaga yang baru dibangun di jalur Gaza utara. Di bawah koordinasi dengan IDF, tim World Central Kitchen memindahkan pasokan ini ke gudang beberapa kilometer lebih jauh ke selatan.