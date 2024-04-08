Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dibegal Kawanan Bandit, Wanita Paruh Baya di Kendari Dihujani Tusukan hingga Tewas

Mukhtaruddin , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |06:44 WIB
Dibegal Kawanan Bandit, Wanita Paruh Baya di Kendari Dihujani Tusukan hingga Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

KENDARI - Mirna (51), tewas usai jadi korban begal di sekitar kantor DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jalan Madusila, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Minggu 7 April 2024 sore.

Kapolresta Kendari, Kombes Aris Tri Yunarko membenarkan kejadian itu. Korban tewas usai ditikam oleh sekelompok orang tak dikenal saat melintas jalan Madusila usai berbelanja di Indogrosir Kendari menuju Kelurahan Lapulu. Dalam aksi tersebut, kawanan begal itu merampas handphone dan uang tunai korban.

Kronologi kejadian berawal saat korban dan menantunya Novi Damayanti (24) menggunakan kendaraan mini bus menuju Kelurahan Lapulu, tiba-tiba didekati oleh dua pengendara motor berboncengan dan mengatakan ban kendaraan korban kempes.

Saat turun melihat kendaraannya, pelaku kemudian masuk ke dalam mobil dan mengunci kendaraan tersebut, sementara dua pelaku lainnya menyekap menantu korban dengan menggunakan sarung, dan memaksa masuk ke dalam mobil serta meminta barang milik berharga korban.

"Dua pelaku masuk ke dalam mobil kemudian, dua lainya menganiaya dan memaksa menantu korban masuk ke dalam mobil serta meminta barang milik korban," ungkap Aris.

Halaman:
1 2
      
