Kebakaran Rumah di Tebet, 15 Armada Pemadam Kebakaran Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Langgar, RT08/RW02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Dalam video terlihat api berkobar begitu besar di lantai atas rumah tinggal itu. Petugas pemadam kebakaran pun telah tiba dan melakukan operasi pemadaman api.

Dalam video juga tampak sejumlah warga turut membantu petugas damkar. Mereka bergotong royong menyiramkan air menggunakan bak kecil.