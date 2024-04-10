Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Tebet, 15 Armada Pemadam Kebakaran Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |00:28 WIB
Kebakaran Rumah di Tebet, 15 Armada Pemadam Kebakaran Dikerahkan
Kebakaran di Tebet. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Langgar, RT08/RW02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Dalam video terlihat api berkobar begitu besar di lantai atas rumah tinggal itu. Petugas pemadam kebakaran pun telah tiba dan melakukan operasi pemadaman api.

BACA JUGA:

Diduga Akibat Korsleting Listrik, 10 Unit Damkar Padamkan Kebakaran Gedung LBH 

Dalam video juga tampak sejumlah warga turut membantu petugas damkar. Mereka bergotong royong menyiramkan air menggunakan bak kecil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement