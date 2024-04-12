Masalah Baju Lebaran, Pria di Lampung Tebas Leher Saudara Kembarnya hingga Tewas

WAYKANAN - Hanya masalah baju lebaran, seorang pria di Kabupaten Way Kanan, Lampung tega menghabisi nyawa saudara kembarnya.

Kedua saudara kembar itu terlibat duel hingga mengakibatkan korban meregang nyawa akibat luka sayat golok di bagian leher.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis golok.

Pelaku Sri Hardiansyah (29), warga Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Labupaten Way Kanan, Lampung harus meringkuk di sel tahanan ketika lebaran tinggal menghitung hari. Ia ditahan karena menghabisi nyawa saudara kembarnya, Sri Harmudin.

Kapolres Way Kanan, AKBP Pratomo Widodo mengatakan, pelaku ditangkap karena telah menghabisi nyawa saudara kembarnya yang menyakiti istrinya gegara berselisih paham terkait baju lebaran, Jum'at,(11/04/2024).

Korban tewas dengan luka sayatan di leher akibat tebasan golok. Sebelum tewas, korban dan pelaku sempat terlibat perkelahian di rumah orangtuanya.

Peristiwa duel maut itu terjadi pada pada Minggu 7 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, istri pelaku Sri Hardiansyah memberikan baju baru dari orangtuanya kepada Sri Harmudin.

Korban mengambil baju baru tersebut dan meletakkannya di meja dapur, kemudian langsung pergi dari rumah. Namun, beberapa saat kemudian korban kembali lagi. Diduga tidak terima jika sang kakak ipar yang menyerahkan baju baru bukan orang tuanya.

Korban kemudian membanting gelas dan piring. Istri pelaku sempat berusaha mendekati korban, tetapi saat itu korban justru marah-marah.