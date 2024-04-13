Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI: Danramil Aradide Dibunuh OPM Secara keji Tanpa Pedulikan HAM!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |02:15 WIB
TNI: Danramil Aradide Dibunuh OPM Secara keji Tanpa Pedulikan HAM!
Danramil Aradide Gugur Ditembak KKB/ist




JAKARTA - Letda Inf Oktovianus Sogalrey yang juga merupakan Danramil 1703-04/Aradide tewas usai diserang dan ditembak gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB Papua.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan, Oktavianus diserang dan ditembak oleh gerombolan OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

"Para pelaku penyerangan dan penembakan ini adalah gerombolan OPM," kata Candra kepada wartawan, Jumat (12/4/2024).

Candra menjelaskan, kejadian ini bermula saat Oktavianus keluar dari Makoramil 1703-4/Aradide pada Rabu (10/4) sore, namun sampai Kamis (11/4) pagi Oktavianus tidak kembali.

Kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia karena diserang dan ditembak oleh OPM secara sadis tanpa pedulikan HAM.

"Apabila melihat video yang telah menyebar, bahwa gerombolan OPM sangat keji karena korban sudah ditembak, namun tetap memarangi dengan senjata tajam tanpa pedulikan HAM. Ini juga mencoreng dan menciderai upaya perdamaian dan kedamaian serta percepatan pembangunan di Tanah Papua," katanya.

"Saat ini pemulasaran jenazah sudah dilakukan di RSUD Paniai dan saat dalam perjalanan dievakuasi ke Nabire," pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk berduka cita mendalam atas meninggalnya Danramil Aradide, Letda Inf. Oktovianus Sogalrey, yang ditemukan tidak bernyawa di ruas jalan Trans Enarotali–Aradide, Kampung Pasir Putih, Distrik Eladide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

