HOME NEWS JABAR

15 Ribu Kendaraan Keluar-Masuk Bandung via Tol Pasteur pada H+3 Lebaran

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |18:27 WIB
15 Ribu Kendaraan Keluar-Masuk Bandung via Tol Pasteur pada H+3 Lebaran
A
A
A

BANDUNG - Jumlah kendaraan yang keluar masuk Kota Bandung melalui Tol Pasteur tercatat ada 15.594 pada H+3 lebaran atau tepatnya pada Sabtu (13/4/2024).

Kepala Pos Pengamanan Pasteur, Imron mengatakan, berdasarkan hasil monitoring pada pukul 06.00-09.00 WIB, ada sebanyak 3.732 kendaraan yang masuk melalui Tol Pasteur dan yang keluar 3.962 kendaraan.

"Sedangkan untuk pukul 12.00 sampai 15.00 WIB, termonitor kendaraan masuk 1.002 dan yang keluar 6.898 dengan selisih sekitar 5.000-an, jadi cukup signifikan," ucap Imron di Bandung.

Imron mengatakan, hingga saat ini tercatat ada sekitar 30 ribu wisatawan luar daerah yang berada di Kota Bandung.

"Jadi orang Bandung keluar dan yang sekarang ada kemacetan di tempat keramaian, tempat wisata, mall itu didominasi dari luar Kota Bandung, kurang lebih 30.000 atau 30% dari penduduk asli Kota Bandung," katanya.

Menurutnya, wisatawan yang datang ke Kota Bandung lewat Tol Pasteur ini berasal dari daerah Jakarta, Bekasi, Bogor, Banten hingga Cirebon.

Halaman:
1 2
      
