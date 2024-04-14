Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasca Serangan terhadap Israel, KBRI Teheran Minta WNI di Iran Waspada

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:43 WIB
Pasca Serangan terhadap Israel, KBRI Teheran Minta WNI di Iran Waspada
Warga Iran merayakan serangan militernya terhadap Israel, Teheran 14 April 2024. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Serangan besar-besaran yang diluncurkan Iran terhadap Israel pada Minggu, (14/4/2024) membuat situasi di kawasan Timur Tengah, termasuk di dalam negeri Iran sendiri menjadi semakin tegang. Pasalnya, ada kemungkinan Israel akan balas melancarkan serangan ke Iran, bahkan memicu perang yang lebih luas dan dahsyat di kawasan.

Terkait situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Iran.

Para WNI diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mereka juga diminta untuk menjaga komunikasi dan menginformasikan keadaan dan keberadaannya kepada KBRI Teheran.

KBRI Teheran mengimbau para WNI di Iran untuk menghindari kerumunan massa, daerah rawan, dan membatasi pergerakan seminimal mungkin. Selain itu para WNI juga diminta untuk menaati imbauan keamanan yang dikeluarkan otoritas terkait di Iran.

Dalam kondisi darurat para WNI diimbau agar segera menghubungi Hotline KBRI Tehran: +98 902 466 8889 (via telepon dan WA).

