HOME NEWS NUSANTARA

Heboh! Sopir Taksi Online Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |22:01 WIB
Heboh! Sopir Taksi Online Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
JAMBI - Warga di jalan Ness, Kabupaten Muarojambi, Jambi heboh dengan penemuan sesosok mayat laki-laki. Diduga, mayat tersebut merupakan sopir taksi online.

Informasi yang didapat, korban bernama Risdianto (47) warga Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang dikabarkan hilang sejak tanggal 9 April oleh pihak keluarganya.

Salah seorang kerabat korban, Reza mengatakan korban berpamitan untuk pergi bekerja sebagai sopir taksi online menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak dan celana jeans biru.

"Saat itu, korban pamit untuk bekerja pada 9 April, tapi tiba-tiba korban tidak bisa dihubungi," ungkapnya, Senin (15/4/2024).

Lantaran hilang tidak ada kabar, pada 10 April 2024 lalu, pihak keluarga membuat laporan polisi tentang orang hilang di Mapolda Jambi.

Betapa terkejutnya pihak keluarga, lima hari kemudian tepat hari Minggu 14 April 2024 korban ditemukan meninggal dunia di daerah Jalan Ness, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Diduga, korban tewas karena dibegal lantaran jenazah korban ditinggal di pinggir jalan. Saat ini, jenazah korban sudah berada di RS Bhayangkara Polda Jambi untuk dilakukan autopsi.

(Arief Setyadi )

      
