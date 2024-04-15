Kakek Tewas Diterkam Buaya saat Menjaring Ikan, Kondisi Mengenaskan

HALMAHERA TIMUR - Seorang warga tewas mengenaskan usai diterkam buaya saat mencari ikan di Sungai Kali Meja, Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Menurut keterangan polisi, korban atas nama Frans Fenes (82) pada Sabtu (13/4) meminta izin keluarga pergi menjaring ikan (basoma) di Sungai Kali Meja dengan menggunakan perahu. Setelah memasang jaring, korban kemudian balik ke rumah.

Keesokan harinya Minggu, 14 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT, korban kembali memberitahukan istrinya untuk mengecek jaring yang dipasangnya di sungai. Namun sampai siang korban tidak kembali ke rumah sehingga anak korban berinisiatif untuk pergi mengecek keberadaan sang ayah.

Sampai di lokasi anak korban tidak melihat korban dan hanya menemukan sendal dan parang korban yang berada di pinggir sungai. Merasa curiga korban kemudian balik dan memberitahukan kepada keluarga serta warga Desa Dodaga dan melaporkan hilangnya korban ke kantor polsek setempat.

"Setelah menerima laporan, anggota meminta keluarga korban dan masyarakat Desa Dodaga menggunakan sebuah mendatangi TKP di Sungai Kali Meja, setelah sampai pada pukul 18.10 WIT warga yang datang kemudian menemukan jaring Soma yang sudah sobek dan tanda-tanda di pesisir pasir Sungai Kali Meja ada tanda kaki dan tanda-tanda yang dicuriga buaya," kata Kapolsek Wasile Timur, Iptu Ikra Patamani, Senin (15/4/2024).