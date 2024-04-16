Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Balita Asal Pringsewu Tewas Tenggelam dalam Lubang Septic Tank

Yuswantoro , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |02:06 WIB
Tragis! Balita Asal Pringsewu Tewas Tenggelam dalam Lubang Septic Tank
TKP balita tewas tenggelam dalam lubang septic tank. (Foto: Yuswantoro)
PRINGSEWU - Seorang bocah di Dusun Banjarejo, Pekon Mataram, Gadingrejo, Pringsewu, Lampung, ditemukan tewas tenggelam dalam lubang septic tank.

Korban bernama Fatan Naufal yang berusia dua setengah tahun ditemukan oleh Karlan (45), orang tua korban dalam kondisi mengapung di dalam lubang septic tank sedalam dua meter pada Senin (15/04/2024) sekira pukul 15.00 WIB.

Ditemukannya korban, berawal dari kecurigaan orang tua korban yang tidak melihat keberadaan anaknya setelah sebelumnya terlibat bermain pasir di dekat rumahnya.

Kecurigaan bertambah manakala orang tua korban hanya mendapati sepasang sendal milik korban tergeletak di sekitar tumpukan pasir berjarak sekitar empat meter dari lokasi korban ditemukan.

Kapolsek Gadingrejo AKP Nurul Haq mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya menjelaskan, setelah korban ditemukan kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah praktik mantri kesehatan desa untuk dilakukan pemeriksaan medis.

"Dari hasil pemeriksaan medis, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa," ujar AKP Nurul Haq saat dikonfirmasi awak media pada Senin malam.

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan medis dan identifikasi yang dilakukan tim Inafis Satreskrim Reskrim Polres Pringsewu dan Tenaga Medis dari Puskesmas Gadingrejo, di tubuh korban hanya ditemukan luka lecet ringan di bagian pipi sebelah kanan.

Ia juga mengungkapkan, selain luka lecet di pipi petugas tidak ditemukan luka atau tanda bekas kekerasan lainya ditubuh korban.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami menyimpulkan bahwa sebab meninggalnya korban murni karena kekurangan oksigen akibat tenggelam," bebernya.

Menurut Kapolsek jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah ini setelah orang tua korban mengaku menerima dan mengikhlaskan kepergian korban dan membuat surat pernyataan tidak bersedia dilakukan proses autopsi terhadap jenazah korban.

