HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Kendali, Minibus Terjun Bebas ke Jurang di Tulang Bawang

Ahmad Luthfi Rosyadi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:01 WIB
Hilang Kendali, Minibus Terjun Bebas ke Jurang di Tulang Bawang
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Diduga hilang kendali saat melintas di jalan yang menikung, sebuah mobil minibus terjun bebas ke jurang sedalam lima meter di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Menggala, Tulang Bawang, Lampung, Selasa (16/4/2024), siang.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, beruntung sang sopir hanya mengalami luka-luka dalam kecelakaan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kampung Bugis, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung itu.

Sejumlah warga langsung berusaha mengevakuasi sopir minibus, Suroto (60). Korban merupakan warga Tulang Bawang Barat, Lampung itu langsung dibawa ke rumah warga setempat untuk mendapatkan penanganan awal.

Menurut sopir bus, kendaraannya melaju dari arah Unit Enam menuju Way Jepara untuk menghadiri acara keluarga. Nahas, setibanya di lokasi jalan yang menikung, sopir minibus hendak mengambil kartu tol yang tercecer sehingga mobil hilang kendali lalu terjun bebas ke jurang.

Kasus kecelakaan tunggal itu kini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Tulang Bawang. Sedangkan bangkai mobil masih belum dapat dievakuasi menunggu bantuan dari alat berat.

(Fakhrizal Fakhri )

      
