Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Pelaku Pembunuhan Sadis Ibu dan Anak di Palembang Ditangkap, Begini Tampangnya

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:41 WIB
Pelaku Pembunuhan Sadis Ibu dan Anak di Palembang Ditangkap, Begini Tampangnya
Pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang (Foto: dok polisi)
A
A
A

PALEMBANG - Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan putrinya di Palembang, Wasilah (40), dan Farah Atika Aliyah (16) sudah berhasil ditangkap polisi. Dan hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian, Selasa (16/4/2024).

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono membenarkan bahwa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di wilayah hukum Polsek Sukarami sudah berhasil diamankan, dan pelaku adalah pegawai suami korban sendiri.

“Benar, terduga pelaku telah diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek jajaran, di wilayah hukum Polsek Sukarami, dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan,” katanya.

Dikatakan Harryo seperti dugaan awal polisi, motifnya bukan perampokan akan tetapi murni pembunuhan. Dan untuk motif yakni dendam, hingga kini pihaknya juga masih terus mengumpulkan barang bukti terkait pembunuhan tersebut.

“Motif pembunuhan karena dendam, lebih jelasnya besok akan kita rilis,” katanya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo semoat mampir menemui terduga pelakunya di Polsek Sukarami dengan didampingi Dirreskrimum Polda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, Kasat Reskrim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement