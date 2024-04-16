Pelaku Pembunuhan Sadis Ibu dan Anak di Palembang Ditangkap, Begini Tampangnya

Pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang (Foto: dok polisi)

PALEMBANG - Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan putrinya di Palembang, Wasilah (40), dan Farah Atika Aliyah (16) sudah berhasil ditangkap polisi. Dan hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian, Selasa (16/4/2024).

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono membenarkan bahwa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di wilayah hukum Polsek Sukarami sudah berhasil diamankan, dan pelaku adalah pegawai suami korban sendiri.

“Benar, terduga pelaku telah diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek jajaran, di wilayah hukum Polsek Sukarami, dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan,” katanya.

Dikatakan Harryo seperti dugaan awal polisi, motifnya bukan perampokan akan tetapi murni pembunuhan. Dan untuk motif yakni dendam, hingga kini pihaknya juga masih terus mengumpulkan barang bukti terkait pembunuhan tersebut.

“Motif pembunuhan karena dendam, lebih jelasnya besok akan kita rilis,” katanya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo semoat mampir menemui terduga pelakunya di Polsek Sukarami dengan didampingi Dirreskrimum Polda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, Kasat Reskrim.