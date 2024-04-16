Polisi: Pelaku Pembunuhan Didi yang Dikubur di Dalam Rumah Tetangga Sendiri

BANDUNG BARAT - Fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan terhadap Didi Hartanto yang ditemukan terkubur di rumahnya di Perumahan Bumi Citra Indah, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Pelakunya adalah Ijal (31) yang merupakan orang kepercayaan korban.

"Pelakunya tetangganya sendiri. Bekerja serabutan, warga juga sering menggunakan jasanya untuk bersih-bersih rumah, beresin genteng bocor," ungkap salah seorang warga, Sugimin di lokasi, Selasa (16/4/2024).

Menurut Sugimin, pelaku merupakan orang kepercayaan korban. Bahkan, korban Didi Hartanto menurut warga kerap menitipkan kuncinya kepada pelaku berinisial I. "Pelaku dipercaya sama korban bahkan dipegangi kunci oleh korban," ucap Sugimin.

Untuk itu, warga kaget ketika malam tadi mengetahui korban ternyata dibunuh oleh tetangganya sendiri. Korban dikubur lalu ditutup menggunakan keramik di dalam rumahnya sendiri oleh pelaku.

"Makanya ketika tahu masyarakat kaget. Saat ada laporan kehilangan, pelaku juga hilang," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa warga mengetahui korban hilang itu sejak pertengahan bulan Ramadhan lalu. "Keluarga korban melaporkan hilang dan warga tahunya korban ini hilang. Tinggal sendiri korban ini, bujangan. Ketahuan baru malam tadi setelah banyak polisi warga keluar ternyata korban yang dinyatakan hilang sudah terkubur dalam," pungkasnya.