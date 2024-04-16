Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Usut Suami Bunuh Istri Lalu Jasadnya Dikubur di Rumah, Polisi Maraton Periksa 9 Saksi

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:15 WIB
Usut Suami Bunuh Istri Lalu Jasadnya Dikubur di Rumah, Polisi Maraton Periksa 9 Saksi
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKASSAR - Kasus suami bunuh istri lalu jasadnya dikubur di belakang rumah dan baru terungkap setelah enam tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus bergulir. Selain memeriksa pelaku, Henky Talik (43), polisi juga melakukan pemeriksaan maraton terhadap sembilan saksi lainnya.

Kini, terungkap fakta terbaru bahwa kejadian sebenarnya bukan Februari 2018 melainkan Agustus 2017 yang dilatarbelakangi kecemburuan yang menduga korban berselingkuh, namun tidak terbukti. Bahkan, kedua anak gadisnya pun tak luput dari pukulan. Hasil perkembangan pemeriksaan polisi, korban tewas karena KDRT pada 2017 lalu.

Lokasi belakang rumah pelaku menjadi tempat untuk mengubur jasad almarhum Jumiati (35). Pelaku Henky yang tidak lain suami sendiri menimbun dengan tanah agar tidak menimbulkan bau amis hingga bisa menimbulkan kecurigaan tetangga.

Rumah sederhana dengan lebar 3 meter dan panjang 6 meter ini berada di Jalan Kandea 2, lorong 116, Kota Maakassar, Sulawesi Selatan. Rumah itu juga jadi saksi bisu aksi sadis pelaku melakukan KDRT.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan, perkembangan pemeriksaan penyidik Polrestabes Makassar hingga hari ini, Selasa (16/4/2024), selain memeriksa pelaku, polisi juga melakukan pemeriksaan maraton terhadap 9 saksi lainnya. Mulai dari anak korban, tetangga hingga warga yang sempat mengontrak rumah tersebut.

Hasilnya terungkap, korban tewas karena KDRT. Setelah mengubur korban, pelaku bersama dua anaknya lalu berpindah tempaat tinggal di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Rumah itu merupakan kediaman orangtua pelaku. Setelah 6 bulan berlalu, rumah itu lalu dikontrakkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement