Balita Hilang di Sungai Tuntang Grobogan, BPBD: Korban Terpeleset Lalu Hanyut

GROBOGAN - Seorang balita dikabarkan tenggelam di Sungai Tuntang, Kalimaro, Kedungjati, Grobogan, Selasa, (16/4/2024). Menurut informasi dari BPBD Kabupaten Grobogan, korban dilaporkan hanyut pukul 16.45 WIB.

Masrichan, Kabagops BPBD Grobogan menjelaskan, korban saat itu bermain dengan rekannya di tepi sungai. Namun, korban yang diketahui bernama Azril (4) itu terpeleset dan rekan korban yakni Farel (5) langsung teriak.

"Laporan masuk bahwa korban dinyatakan hilang lantaran hanyut. Rekan korban yang melihat pun teriak bahwa korban bernama Azril ini terpeleset dan terbawa arus sungai," jelas Masrichan, Selasa (16/4/2024).

Usai mendapatkan informasi tersebut, petugas gabungan lantas mencoba mencari dan menyusuri lokasi kejadian.

Dengan pencarian pada radius 500 meter dari lokasi korban tenggelam, petugas hingga malam ini belum berhasil menemukan korban.

"Kendalanya kedalaman air antara 4 sampai 6 meter. Arus aris cukup deras dan air juga keruh. Maka malam ini dihentikan sementara sampai esok hari baru dilakukan pencarian kembali," lanjut Masrichan.

Diketahui korban Azriel saat itu berjalan-jalan bersama Farel rekannya menyusuri tepi sungai. Karena tak ada pengawasan orang tua atau orang dewasa, korban Azriel yang terpeleset dan jatuh ke sungai tak mendapatkan pertolongan.

Ditambah lagi kondisi air sungai yabg deras dan kedalaman lebih dari 4 meter, kuat dugaan korban yang terjatuh ini tenggelam dan terbawa arus sungai.