Kuli Tenda di Lebak Tewas Tertabrak KRL Rangkasbitung - Tanah Abang

LEBAK - Seorang warga berinisial EH (55) warga Padasuka, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, tewas usai tertabrak kereta rel listrik (KRL) Rangkasbitung - Tanah Abang, Kamis (18/4/2024). Dia meregang nyawa saat akan pulang ke rumah usai bekerja.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 06.15 WIB. Kala itu EH baru saja memasang tenda di sebuah tempat dan selesai pada waktu subuh. Korban lantas pulang dengan menyusuri rel kereta karena kondisi jalan utama becek usai diguyur hujan.

Sesampainya di lokasi tepatnya di KM 63+1/2 petak jalan Mj-Ctr Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, korban tertabrak KRL relasi Rangkasbitung - Tanah Abang.

"Korban habis pasang tenda, begadang lalu mau pulang jalan pinggir rel, karena jalan utama menuju rumah becek habis hujan," kata Kapolsek Maja, Kompol Tri Sutrisno saat dihubungi, Kamis (18/4/2024).

Peristiwa itu, lanjut Sutrisno, lantas dilaporkan oleh PKS Stasiun Maja ke pihak kepolisian Polsek Maja, Polres Lebak. "Tim reskrim langsung ke lokasi untuk olah TKP dan korban dibawa ke RSUD untuk visum,"katanya.

"Korban meninggal dunia," pungkasnya.

(Awaludin)