Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kuli Tenda di Lebak Tewas Tertabrak KRL Rangkasbitung - Tanah Abang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:16 WIB
Kuli Tenda di Lebak Tewas Tertabrak KRL Rangkasbitung - Tanah Abang
Petugas saat evakuasi korban (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Seorang warga berinisial EH (55) warga Padasuka, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, tewas usai tertabrak kereta rel listrik (KRL) Rangkasbitung - Tanah Abang, Kamis (18/4/2024). Dia meregang nyawa saat akan pulang ke rumah usai bekerja.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 06.15 WIB. Kala itu EH baru saja memasang tenda di sebuah tempat dan selesai pada waktu subuh. Korban lantas pulang dengan menyusuri rel kereta karena kondisi jalan utama becek usai diguyur hujan.

Sesampainya di lokasi tepatnya di KM 63+1/2 petak jalan Mj-Ctr Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, korban tertabrak KRL relasi Rangkasbitung - Tanah Abang.

"Korban habis pasang tenda, begadang lalu mau pulang jalan pinggir rel, karena jalan utama menuju rumah becek habis hujan," kata Kapolsek Maja, Kompol Tri Sutrisno saat dihubungi, Kamis (18/4/2024).

Peristiwa itu, lanjut Sutrisno, lantas dilaporkan oleh PKS Stasiun Maja ke pihak kepolisian Polsek Maja, Polres Lebak. "Tim reskrim langsung ke lokasi untuk olah TKP dan korban dibawa ke RSUD untuk visum,"katanya.

"Korban meninggal dunia," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement