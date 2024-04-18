Pamit Cari Kerja ke Jakarta, Warga Serang Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Ciujung

SERANG - Masdan (36) warga Kampung Ciwiru, Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang ditemukan tewas mengapung di Sungai Ciujung. Dia meregang nyawa karena tenggelam.

Peristiwa itu terungkap setelah warga melaporkan adanya penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di Sungai Ciujung, Kampung Palembangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang pada Jumat (12/4/2024) lalu.

Pihak kepolisian lantas melakukan evakuasi dan menyebarkan informasi mengenai penemuan mayat. Dari identifikasi mayat tersebut ternyata Masdan.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko mengatakan identitas terungkap setelah pihak keluarga mendapat informasi mengenai penemuan mayat di media massa. Lantas pihak keluarga mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengecek jenazah.

"Pihak keluarga mengenali ciri-ciri khusus jenazah yaitu mempunyai tailalat di pipi dan menggunakan gelang yang menyerupai tasbeh,"kata Condro kepada awak media, Kamis (18/4/2024).

Berdasarkan keterangan keluarga, lanjut Condro, korban berpamitan akan pergi ke daerah jembatan 5, Jakarta Barat untuk mencari pekerjaan.

"Selanjutnya jenazah diantarkan ke rumah kediaman menggunakan kendaraan dinas rumah sakit, dan dikawal oleh kendaraan dinas Polsek Kragilan,"katanya.

Sebelumnya, Kapolsek Kragilan Kompol Firman Hamid mengatakan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Suhadi (45) warga setempat yang sedang memeriksa mesin genset.

"Saksi hendak mengecek genset dan melihat mayat mengapung dalam posisi tengkurap," kata Firman.