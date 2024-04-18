Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pamit Cari Kerja ke Jakarta, Warga Serang Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Ciujung

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:14 WIB
Pamit Cari Kerja ke Jakarta, Warga Serang Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Ciujung
A
A
A

SERANG - Masdan (36) warga Kampung Ciwiru, Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang ditemukan tewas mengapung di Sungai Ciujung. Dia meregang nyawa karena tenggelam.

Peristiwa itu terungkap setelah warga melaporkan adanya penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di Sungai Ciujung, Kampung Palembangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang pada Jumat (12/4/2024) lalu.

Pihak kepolisian lantas melakukan evakuasi dan menyebarkan informasi mengenai penemuan mayat. Dari identifikasi mayat tersebut ternyata Masdan.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko mengatakan identitas terungkap setelah pihak keluarga mendapat informasi mengenai penemuan mayat di media massa. Lantas pihak keluarga mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengecek jenazah.

"Pihak keluarga mengenali ciri-ciri khusus jenazah yaitu mempunyai tailalat di pipi dan menggunakan gelang yang menyerupai tasbeh,"kata Condro kepada awak media, Kamis (18/4/2024).

Berdasarkan keterangan keluarga, lanjut Condro, korban berpamitan akan pergi ke daerah jembatan 5, Jakarta Barat untuk mencari pekerjaan.

"Selanjutnya jenazah diantarkan ke rumah kediaman menggunakan kendaraan dinas rumah sakit, dan dikawal oleh kendaraan dinas Polsek Kragilan,"katanya.

Sebelumnya, Kapolsek Kragilan Kompol Firman Hamid mengatakan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Suhadi (45) warga setempat yang sedang memeriksa mesin genset.

"Saksi hendak mengecek genset dan melihat mayat mengapung dalam posisi tengkurap," kata Firman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667//mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement