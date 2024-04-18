Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Musim Kemarau di Jabar Diprediksi April-Mei 2024, Wilayah Utara Lebih Dulu

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:42 WIB
Musim Kemarau di Jabar Diprediksi April-Mei 2024, Wilayah Utara Lebih Dulu
A
A
A

BANDUNG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung mengungkapkan wilayah Jawa Barat saat ini tengah memasuki peralihan musim atau pancaroba menjelang musim kemarau. Musim kemarau di Jabar diprediksi terjadi akhir April atau awal Mei.

"Saat ini sebagian wilayah Jawa Barat memasuki masa peralihan atau pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau," kata Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu, Kamis (18/4/2024).

Teguh Rahayu menyatakan, musim kemarau dimulai dari Jawa Barat bagian utara, seperti Bekasi, Karawang, Subang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Sedangkan Juni, sebagian besar wilayah Jabar memasuki kemarau.

"Awal musim kemarau di Bandung Raya diprediksi terjadi pada awal Juni 2024," ujar Ayu, sapaan akrab Teguh Rahayu.

Ayu menuturkan, pada Maret 2024 sejumlah 10 persen wilayah Jawa Barat mengalami curah hujan kategori rendah. Sedangkan 70 persen, curah hujan kategori menengah dan 20 persen curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi.

cuaca Jawa Barat musim kemarau
