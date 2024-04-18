Truk Muatan Galon Air Mineral Tabrak Angkot Berpenumpang di Sukabumi hingga Terseret

SUKABUMI - Truk muatan galon air mineral tabrak angkot di Jalan Sukabumi - Bogor, tepatnya di depan kantor kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/4/2024).

Kejadian itu bermula, truk Colt Diesel Isuzu bernomor Polisi D 9249 YA hendak mengirim galon air mineral dari arah Sukabumi menuju Bogor. Namun saat melintas areal jalan menurun dengan kondisi jalan ramai malah mati mesin.

Dari situ kendaraan truk hilang kendali dan meluncur menabrak angkutan kota (Angkot) bernomor Polisi F 1974 QU yang sedang menaikan anak anak sekolah.

"Saya mau ke arah sentul bermuatan galon air mineral. Pada saat posisi kendaraan di jalan turunan ini, tiba- tiba mesin mati lalu ketika menginjak rem ternyata sudah blong dan akhirnya menabrak belakang mobil angkot yang baru saja menaikan penumpang," kata Frengky Wijaya (33) sopir truk.

Setelah menabrak mobil angkot tersebut ia berusaha mengoper gigi porseneling 1 untuk menahan laju kendaraan yang di kendarainya sampai beberapa meter baru bisa berhenti setelah di bantu menarik tuas rem tangan.

"Selain mobil Angkot ada juga dua kendaraan sepeda motor yang berusaha untuk menghindar hingga mereka terjatuh," tuturnya.