Berhubungan Asmara dengan Istrinya, Suami Bunuh Warga Sampang

SAMPANG - Polisi menangkap satu pelaku kasus dugaan pembunuhan terhadap korban IA Warga Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura.

Terduga pelaku yakni berinisial M (35) yang juga masih satu desa dengan korban, pelaku berhasil diamankan pasca peristiwa pembunuhan itu terjadi.

Berdasarkan pengakuannya, M tega melakukan perbuatannya diduga karena faktor asmara.

"Tersangka diduga dibutakan oleh rasa kesal terhadap korban lantaran memiliki hubungan asmara dengan istri sahnya." ujar Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie. Kamis (18/4/2024)

Kendati demikian, pihaknya masih belum membenarkan secara penuh motif berdasarkan pengakuan tersangka itu. Sebab pengakuan tersangka dinilai masih Nol alias belum ada unsur kebenaran.

"Jadi kami masih lidik soal latar belakang persoalan ini.," terangnya

Penangkapan tersangka dilakukan saat M tengah berada di Jalan Raya Kecamatan Kedungdung, Sampang pada 15 April 2024, dini hari.

"Tersangka diduga mau melarikan diri ke luar kota, namun upayanya diketahui oleh petugas," ujarnya.