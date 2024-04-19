Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Berhubungan Asmara dengan Istrinya, Suami Bunuh Warga Sampang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |00:03 WIB
Berhubungan Asmara dengan Istrinya, Suami Bunuh Warga Sampang
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

SAMPANG - Polisi menangkap satu pelaku kasus dugaan pembunuhan terhadap korban IA Warga Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura.

Terduga pelaku yakni berinisial M (35) yang juga masih satu desa dengan korban, pelaku berhasil diamankan pasca peristiwa pembunuhan itu terjadi.

Berdasarkan pengakuannya, M tega melakukan perbuatannya diduga karena faktor asmara.

"Tersangka diduga dibutakan oleh rasa kesal terhadap korban lantaran memiliki hubungan asmara dengan istri sahnya." ujar Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie. Kamis (18/4/2024)

Kendati demikian, pihaknya masih belum membenarkan secara penuh motif berdasarkan pengakuan tersangka itu. Sebab pengakuan tersangka dinilai masih Nol alias belum ada unsur kebenaran.

"Jadi kami masih lidik soal latar belakang persoalan ini.," terangnya

Penangkapan tersangka dilakukan saat M tengah berada di Jalan Raya Kecamatan Kedungdung, Sampang pada 15 April 2024, dini hari.

"Tersangka diduga mau melarikan diri ke luar kota, namun upayanya diketahui oleh petugas," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement