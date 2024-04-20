Angkasa Pura II Sukseskan Angkutan Lebaran dan Raih Peringkat 28 Bandara Terbaik Dunia 2024

PT Angkasa Pura II meraih peringkat 28 bandara terbaik dunia yang dirilis Skytrax. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Angleb) 2024, PT Angkasa Pura II (AP II) meraih pencapaian optimal pelayanan jasa transportasi udara. Kesuksesan tersebut diiringi dengan prestasi Bandara Soekarno-Hatta raih peringkat 28 bandara terbaik dunia yang dirilis Skytrax, organisasi pemberi peringkat transportasi udara internasional berbasis di London, Inggris.

Suksesnya penyelenggaraan Angleb 2024 di 20 Bandara AP II pada 3 - 18 April 2024, sejalan dengan kolaborasi kuat di antara stakeholder bandara. AP II selaku operator bandara membuka Posko Monitoring Angkutan Lebaran sebagai wadah kolaborasi dengan maskapai, TNI, Polri, Karantina, Bea Cukai, Imigrasi, serta Otoritas Bandara Kementerian Perhubungan.

“Alhamdulillah melalui kolaborasi yang baik di antara stakeholder melalui Posko Monitoring ini, penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 di seluruh Bandara AP II baik pada arus mudik dan arus balik, secara umum berjalan baik, aman, dan lancar. Sehingga menghadirkan Mudik Ceria Penuh Makna sesuai yang dicanangkan Kementerian Perhubungan,” kata Direktur Utama AP II Agus Wialdi saat ditemui di Kantor AP II, Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat (19/4/2024).

Untuk memastikan kelancaran Angleb 2024, AP II menyiapkan rencana operasi, seperti jam operasi di bandara yang fleksibel mengikuti jadwal penerbangan maskapai. Adapun tiga Bandara AP II yang beroperasi 24 jam, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kualanamu, dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Dari sisi personel, AP II menyiagakan sekitar 9.400 personel untuk memastikan pelayanan, keamanan dan keselamatan. Personel tersebut terdiri dari Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF), Apron Movement Control (AMC), Aviation Security, BKO TNI dan Polri, Facility Care, Customer Service, Digital Service, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk fasilitas dari sisi udara, yakni runway, garbarata, visual docking guidance system (VDGS). Lalu fasilitas keamanan seperti Walkthrough Metal Detector (WMTD), Body Scanner, X-ray, hingga CCTV.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Agus Wialdi (Foto.dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

Seluruh terminal penumpang pesawat di bandara juga dioperasikan Terminal Operation Center (TOC), sebagai pusat pengendali terminal. Khusus di Bandara Soekarno-Hatta disiapkan Airport Operation Control Center (AOCC), yang dilengkapi peralatan modern sebagai wadah kolaborasi seluruh stakeholder di bandara