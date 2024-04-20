6 Fakta Kebakaran di Mampang, 7 Orang Tewas Terjebak di Lantai 2

KEBAKARAN terjadi di toko figura dan frame di Jalan Mampang Prapatan Raya RT 1 RW 3, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 18 April 2024 malam.

Dalam peristiwa tersebut, belasan orang menjadi korban hingga sejumlah orang tewas terpanggang. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tujuh Orang Tewas dan Lima Terluka

Sebanyak 12 orang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran hebat toko figura dan frame di Jalan Mampang Prapatan Raya. Adapun tujuh diantaranya dinyatakan meninggal dunia terdapat satu anak dan balita perempuan.

"Korban luka bakar 5 orang dirujuk ke RSPP dan RSUD Mampang. Korban meninggal 7 orang diantaranya 2 wanita dewasa, 3 pria dewasa, 1 anak perempuan, dan 1 balita perempuan," kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan dalam keterangannya.

2. Kebakaran Gegara Kompresor Meledak

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menduga, kebakaran dipicu dari ledakan sebuah kompresor dan terjadi kebakaran besar.

"Terjadi ledakan di kompresor toko Figura dan terjadi kebakaran besar," ucapnya.

Lebih lanjut, Satriadi mengatakan sebanyak 31 unit damkar dan 100 personil dikerahkan.