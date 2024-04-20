Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kena Tipu, Puluhan Warga Geruduk Rumah Terduga Pelaku Investasi Bodong di Serang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |04:48 WIB
Kena Tipu, Puluhan Warga Geruduk Rumah Terduga Pelaku Investasi Bodong di Serang
A
A
A

SERANG - Sekelompok orang menggeruduk sebuah rumah di Taman Mutiara Indah, Kelurahan Terondol, Kota Serang, Banten, Kamis 18 April 2014. Peristiwa itu pun lantas viral di media sosial.

Usut punya usut, massa yang terekam dalam sebuah video berdurasi 29 detik itu diduga korban investasi bodong. Rumah yang didatangi adalah tempat tinggal terduga pelaku.

Dalam video, massa nampak marah dan sesekali melayangkan pukulan kepada pemilik rumah. Ada juga warga yang nekat menjambak rambut terduga pelaku lantaran kesal.

 BACA JUGA:

Para korban mengaku dijanjikan keuntungan 40% dari modal yang mereka investasikan. Namun, setelah berjalan sejak Januari 2024, modal serta keuntungan tak kunjung diberikan.

Rusliyanti salah satu korban menerangkan awalnya terduga pelaku menawarkan investasi dengan menjanjikan sebuah keuntungan yang fantastis. Dia pun tertarik hingga menyetorkan dana sebesar Rp240 juta.

"Awalnya saya tertarik aja dengan keuntungan yang dikasih lebih besar dibanding yang lain, mulai dari situ saya join terus transfer uang 240 juta. Tapi saya belum dapat keuntungan itu dan uang profitnya juga belum balik," kata Rusliyanti.

Kabarnya, saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Banten. Kerugian yang ditimbulkan disebut telah mencapai Rp1 miliar.

 BACA JUGA:

Ari Bintara Kuasa hukum para korban mengatakan bahwa terdapat 30 orang yang menjadi korban investasi bodong. "Total korban itu ada 30 orang dan kerugian sekitar 1 miliar," kata Ari.

Menurut Ari, kejadian ini bermula saat salah satu korban ditawarkan oleh terduga pelaku investasi dengan untung mencapai 40 persen perminggu.

“Banyak yang tergiur, mulai invest kecil dikasih (40 persen-red) setelah ngasih, korban diminta suruh membawa orang lagi banyak,"kata Ari, Jumat (19/4/2024).

 BACA JUGA:

Setalah banyak yang berinvestasi tersebut, para korban mulai mencurigai pelaku, uang keuntungan 40 persen yang dijanjikan tidak kunjung di berikan.

"Setelah banyak orang masuk invest tidak dikembalikan sama sekali uangnya cuma dijanjiin seminggu dua Minggu tiga Minggu akhirnya mencuat,"tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178616/lelang_mobil_doni_salmanan-od5z_large.jpg
10 Kendaraan Mewah Doni Salmanan Laku Dilelang, Nilainya Capai Rp9,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174905/korupsi_taspen-FHTq_large.jpg
Eks Dirut IIM Ekiawan Heri Divonis 9 Tahun Penjara Terkait Investasi Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/525/3155679/dlt-dkL8_large.jpg
Polisi Tangkap Wanita Cantik Penipu Berkedok Investasi Properti, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/525/3154948/penipuan-dYXe_large.jpg
Perempuan Muda Penipu Berkedok Investasi Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152702/penipuan-qXiM_large.jpg
Ini Tampang Pelaku Investasi Bodong Modus Love Scamming, Catut Foto Selebgram Cantik Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142385/korupsi_taspen-2JrO_large.jpg
Investasi Fiktif, Eks Dirut Taspen Didakwa Rugikan Negara Rp1 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement